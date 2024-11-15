УФАС Подмосковья поддержали в деле нарушения компаниями закона о защите конкуренции

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Фарм-Инновации» и ООО «Метрикс» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных операторами электронных торговых площадок ООО «РТС-тендер», АО «ЕЭТП» и АО «Сбербанк-АСТ», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе проведения электронных аукционов.

По итогам рассмотрения дела управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Фарм-Инновации» и ООО «Метрикс» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Фарм-Инновации» и ООО «Метрикс» не согласились с решением и предписанием Управления и обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Фарм-Инновации» и ООО «Метрикс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-245067/2023).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.