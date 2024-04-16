УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «КомТрансМаркет» за участие в сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «КомТрансМаркет» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее Московским областным УФАС РФ было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Техно-Бус», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных МУП «Ростовская транспортная компания», ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие», МУП города Сочи «СочиАвтоТранс», ГКУ Республики Крым «Автобаза СМ Республики Крым» и ГУП Республики Крым «КрымТроллейбус».

Управление признало ООО «КомТрансМаркет» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.