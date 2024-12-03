УФАС Подмосковья оштрафовало гендиректора «Роалан» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Роалан» на сумму 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы планового систематического наблюдения управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в отношении ООО «Роалан», являющегося вещателем радиоканала «Наше Радио» на территории города Орехово-Зуево Московской области.

Согласно поступившим в управление материалам за период с 15.01.2024 по 21.01.2024 радиопередачи в составе радиоканала «Наше Радио» на территории города Орехово-Зуево неоднократно прерывались региональными рекламными блоками, при этом сообщения о последующей трансляции рекламы отсутствовали.

По результатам рассмотрения материалов наблюдения управление в отношении ООО «Роалан» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Роалан» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.