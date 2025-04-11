УФАС Подмосковья оштрафовало АО «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении АО «Почта Банк» на сумму 650 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги, не содержала диапазон значений полной стоимости кредита (займа).

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения АО «Почта Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.