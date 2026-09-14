УФАС по Подмосковью оштрафовало «Траст Транс» на 150 тыс рублей

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало ООО «Траст Транс» на 150 тыс. рублей за рекламный звонок без предварительного согласия абонента, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы назначило ООО «Траст Транс» штраф в 150 тыс. рублей по делу об административном правонарушении.

В управление обратился гражданин, которому поступил рекламный звонок с предложением услуг по подбору автомобиля. Согласия на получение рекламы он не давал.

УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и признало рекламу незаконной. Решение стало основанием для привлечения компании к ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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