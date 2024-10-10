УФАС оштрафовало представителя МКУ «Развитие Котельники» за нарушения при торгах

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации городского округа Котельники при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории городского округа Котельники.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо МКУ округа Котельники «Развитие Котельники» наложен штраф на сумму 32 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.