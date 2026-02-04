УФАС Московской области начало дело из-за рекламы алкоголя в магазине

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против хозяйствующего субъекта после жалобы на распространение рекламы алкогольной продукции в магазине, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступило обращение от гражданина о размещении в магазине рекламы алкогольной продукции с возможными нарушениями законодательства.

По итогам проверки специалисты УФАС выявили признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 21 и части 3 статьи 21 закона о рекламе. В связи с этим в отношении хозяйствующего субъекта было возбуждено административное дело.

Если вина будет установлена, компании может грозить штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

