Уехавшая из РФ после начала СВО Ольга Шелест проводит онлайн-корпоративы из США

Российская телеведущая, актриса кино, телевидения и дубляжа Ольга Шелест, уехавшая из России после начала СВО, проводит онлайн-корпоративы для россиян из студии в США. При этом стоимость ее услуг превышает 100 тыс. долларов, сообщает Mash .

Телеведущая предлагает два формата выступления: в первом гости собираются в условном ресторане и наблюдают за Ольгой на большом экране. Во втором формате к эфиру подключаются более 10 тыс. зрителей из разных стран, которые могут из дома смотреть шоу с участием ведущей.

Шелест берет около 20 тыс. долларов за живое выступление. Это щедрое предложение действует только для клиентов из Казахстана, ОАЭ, Испании и Кипра. Если же заказчиком выступает российская компания, то к базовой цене нужно будет добавить еще 100 тыс. долларов на оплату дорогостоящего профессионального оборудования и группы технических специалистов.

Требования к райдеру также различаются: для онлайн-выступлений минимальные, а для живых концертов — перелеты бизнес-классом с трансфером, проживание в пятизвездочных отелях и полный сервис.

Тренд на онлайн-ивенты начался с 2020 года, когда во времена пандемии Covid-19 проводились дистанционные корпоративы и тимбилдинги — заказы в основном шли от крупных фирм, банков и других корпораций. Экс-ведущая «Бодрого утра» разорвала все контракты и уехала в США в 2022 году.

