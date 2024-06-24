Удовлетворить похоть: старик из Германии годами кастрировал людей по их просьбам

В Германии 74-летний пенсионер, по версии полиции, на протяжении четырех лет нелегально кастрировал других мужчин. По словам клиентов «хирурга», они сами связывались со стариком и приходили к нему домой на подпольное удаление репродуктивных органов, сообщает kp.ru со ссылкой на Metro.

Незаконные операции удалось пресечь только после того, как один из «пациентов» обратился за помощью в интернет-сообщество. На сообщения кастрированного немца наткнулись силовики, которые наведались уже к нему для уточнения подробностей ситуации.

Как выяснили правоохранители, пострадавшего, как и нескольких других мужчин, оскопил местный старик по имени Герхард Т. Мужчины выходили на названого хирурга через Сеть, после чего приезжали к нему домой на кастрацию.

Пенсионер лишал мужчин детородных органов, считают в полиции, либо на диване, либо на кухонном столе. За подпольные хирургические услуги пожилой немец брал по 1600 фунтов стерлингов с каждого клиента.

В жилище старика также нашли хирургические принадлежности со следами крови. Теперь пожилого германца обвиняют в проведении кастрации мужских частей тела.

По версии полиции, старик кастрировал других мужчин для удовлетворения интимных желаний.