Удаленка с побочкой: почему такой работник рискует «выпасть из поля зрения»

Формально эффективные сотрудники на удаленке могут проигрывать в карьерной гонке тем, кто регулярно находится в офисе, из-за так называемого «эффекта невидимки», сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

Главная опасность, по ее словам, заключается в «эффекте невидимки». Физическое отсутствие в офисе может сделать ваши достижения менее заметными на фоне тех, кто постоянно на виду у руководителя.

«В критический момент это может повлиять на выбор кандидата для важного проекта. Речь не всегда идет о сознательном решении», — сказала Чукина.

Она добавила, что рруководитель, находясь в потоке задач, действует по шаблону и инстинктивно делегирует задачу тому, кого видит каждый день, с кем легко установить зрительный контакт и быстро обсудить детали.

«Даже если в отчетах ваши показатели выше, „эффект невидимки“ перевешивает эти сухие цифры. Поэтому удаленный сотрудник все же рискует выпасть из ряда перспективных специалистов, даже формально оставаясь эффективным», — отметила Чукина.

По ее мнению, ситуацию усложняет и то, что сотрудник на удаленке находится вне информационной повестки своих коллег.

«Самые важные новости и решения часто рождаются в неформальном общении — за обедом или в коридоре. Удаленные сотрудники лишены доступа к таким разговорам и рискуют опоздать с реакцией или упустить важный контекст», — добавила специалист.

