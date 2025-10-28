«Учиться на ошибках»: психолог рассказала о воспитании детей

Психолог Ника Болзан заявила, что развитие самостоятельности и возможность учиться на собственных ошибках — важная часть воспитания детей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По ее словам, переход к самостоятельности начинается с формирования четкой организации и оказания поддержки. Ключевое значение имеет признание вклада ребенка, а не только конечного продукта, предоставление альтернатив и возможности учиться на собственных промахах. Спокойствие родителей и создание защищенной атмосферы дома оказывают влияние на формирование уверенности и отваги у ребенка.

Для детей в возрасте двух лет это может быть сбор игрушек, протирание разливов, утилизация мусора. Дети пяти лет уже способны сервировать стол, ухаживать за растениями, раскладывать вещи, участвовать в несложных кулинарных процессах. Десятилетние дети могут выполнять практически все обязанности по дому, включая мытье посуды, уборку пылесосом, поход в магазин и приготовление нехитрых блюд, при этом важно давать им право выбора.

Психолог предостерегла от поручения детям определенных задач. К ним относятся небезопасные действия с острыми предметами, электроприборами и химическими веществами, обязанности, требующие повышенного внимания, например уход за младшими братьями и сестрами или пожилыми родственниками, а также действия, посягающие на личное пространство других людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.