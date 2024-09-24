Учителям РФ предлагают повысить квалификацию по преподаванию курса «Семьеведение»

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Во исполнение пункта 79 Плана основных мероприятий по проведению в РФ Года семьи, утвержденного правительством РФ, и планов работы федеральной инновационной площадки Минобрнауки России АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» и федеральная инновационная площадка «Единыйурок.рф» сообщают о реализации программы повышения квалификации «Преподавание курса „Семьеведение“ согласно ФГОС и ФООП ООО и СОО», сообщают организаторы курса.

Программа включена в перечень событий Года семьи 2024 года и доступна на официальном портале Года семьи 2024 года по ссылке: https://семья2024.рф/events/2784.

Эта первая образовательная программа, которая позволит каждому педагогу ознакомиться с методическими, дидактическими и другими аспектами преподавания нового курса.

Полностью дистанционное обучение позволит работникам образования по итогам обучения получить удостоверение о повышении квалификации в электронной форме.

Образовательная программа реализуется безвозмездно, а материалы программы будут доступны также бесплатно после обучения.

С подробной информацией о программе можно ознакомиться на официальном сайте федеральных инновационных площадок Минобрнауки России (http://fip.ru.net/tpost/5n7hs72i41-zapuschena-unikalnaya-obrazovatelnaya-pr), сайте Года семьи 2024 года (https://семья2024.рф/events/2784) либо на портале федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единыйурок.рф».