Учителя, врачи и актеры: кем в детстве хотели стать россияне

Самыми распространенными детскими мечтами о профессиях у россиян были врачи (12%) и учителя (11%). Также в топе желаемых специальностей оказались актерство (8%), музыкальная карьера (7%), а еще профессии водителя и следователя (по 6%), но лишь 41% жителей страны старше 65 лет удалось реализовать мечту. Об этом стало известно благодаря опросу «Авито Работы», результаты которого есть в распоряжении РИАМО.

«В детстве представления о будущей профессии формируются прежде всего под влиянием ярких впечатлений и искреннего интереса к окружающему миру. Ребенок выбирает не столько конкретную профессию, сколько образ, который его вдохновляет здесь и сейчас — будь то человек, событие или сфера деятельности. Со временем жизненный опыт, образование и понимание собственных сильных сторон закономерно корректируют эти ориентиры. Поэтому то, что профессиональный путь во взрослом возрасте не всегда буквально совпадает с детскими мечтами, — естественный процесс. При этом большинство работающих россиян положительно оценивают свою карьеру: суммарно около 70% респондентов довольны текущей профессиональной реализацией и видят возможности для дальнейшего развития», — подчеркнул директор по развитию сервиса по поиску работы Роман Губанов.

В опросе сервиса поучаствовали 8 тыс. трудоустроенных россиян. Согласно результатам, большое число участников опроса в детстве видели себя в творческих или романтических, «героических» ролях. Одинаковое количество респондентов (по 5%) мечтали о карьере художника или дизайнера, спортсмена, сотрудника спецслужб, космонавта, юриста или ветеринара. Примечательно, что IT-сфера, столь востребованная сегодня, в детских фантазиях фигурировала реже: стать программистом или IT-специалистом хотели лишь 4% опрошенных.

Мечты мужчин и женщин

Стоит отметить, что женщины гораздо чаще мужчин в детстве хотели быть учителями (19% против 3%), врачами (18% против 5%), актрисами (11% против 4%) и певицами (9% против 4%). Мужчины же чаще предпочитали профессии водителя (12% против 1%), спортсмена (8% против 2%) и космонавта (8% против 2%).

Половина респондентов (50%) основной причиной выбора детской мечты назвали кажущуюся интересность и увлекательность профессии. Для 21% ключевую роль сыграли образы из фильмов, сериалов и книг. Рациональные соображения, такие как престиж и желание помогать людям, указали по 19% участников. Высокий доход как мотивация упоминался существенно реже (11%).

Мечта и реальность

Полученные в ходе опроса данные свидетельствуют, что для большинства россиян (66%) текущая работа не имеет связи с детскими устремлениями. Полное совпадение профессии с мечтой отмечают лишь 9% опрошенных, еще 19% видят частичную связь. Чаще о полном или частичном совпадении говорят представители старшей возрастной группы (65+ лет, 39%) и молодежь 18–24 лет (36%).

Аналогичная картина наблюдается в оценке реализации детских планов. Полностью воплотить свой детский профессиональный сценарий смогли 9% россиян. Еще 18% считают, что реализовали его в измененном виде, а 12% все еще планируют это сделать. Наиболее успешными в реализации детских мечт вновь оказались респонденты старше 65 лет (41%) и молодежь 18–24 лет (32%). Однако большинство (54%) в итоге избрали совершенно иной карьерный путь.

При этом отношение к своему текущему профессиональному выбору в целом позитивное. 23% заявили, что им нравится их работа и они намерены в ней развиваться. Довольны своей карьерой 18% опрошенных, а 16% видят в ней потенциал для роста. Еще 13% нравится их профессия и они рассматривают возможность повышения в должности.

Любопытно, что в случае гипотетического шанса начать все сначала лишь 20% россиян однозначно выбрали бы профессию своей детской мечты, причем чаще к этому готова молодежь 18–24 лет (25%). Еще 13% склоняются к этому варианту, но с учетом накопленного опыта. Значительная часть предпочла бы другие сценарии: остаться в нынешней профессии (14%), выбрать совершенно иную сферу (15%) или ориентироваться на более высокий заработок (13%). 7% сменили бы специализацию в рамках текущей области, а 5% выбрали бы более стабильную и предсказуемую работу.

