Учителя Подмосковья узнали на вебинаре, как развить письменную речь у школьников

В рамках регионального проекта «Инновационная модель «Эффективная начальная школа» состоялся вебинар творческой лаборатории «Учим мыслить и рассуждать, а также оформлять свои мысли устно и письменно». Участниками стали 143 педагога из разных образовательных организаций Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Темой вебинара стало написание сочинений по стихотворным текстам. Эксперты обсудили преимущества такого подхода, объяснили, почему младшим школьникам не стоит использовать прозаические произведения в качестве основы для письменных работ, и разобрали сложности, возникающие при написании сочинений.

После вебинара педагоги прошли тестирование, которое помогло закрепить пройденный материал. Средний балл выполнения теста составил 14,46 из 20 возможных.

«Работа с поэтическими текстами развивает не только навыки письма, но и образное мышление, способность чувствовать ритм и интонацию. Дети учатся анализировать, интерпретировать и выражать свои мысли более точно. Это способствует всестороннему развитию учащихся младших классов и развивает навыки, необходимые для дальнейшего обучения в средней и старшей школе», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.