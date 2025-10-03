Учителя начальных классов из Подмосковья наградили благодарностью президента РФ

На площадке наццентра «Россия» с 1 по 3 октября проходит V форум классных руководителей, организованный Минпросвещения России по поручению президента РФ Владимира Путина. В мероприятии участвуют 52 классных руководителя и куратора СПО из 28 округов Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На форуме за большой вклад в формирование и развитие профессионального педагогического сообщества благодарственным письмом президента РФ была награждена учитель начальных классов Валентина Шикер из гимназии № 6 города Солнечногорска. Награду вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Программа форума включает важные события, направленные на развитие профессионального сообщества и открытый диалог с властью. Среди них прямая линия с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, заседание совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, а также Всероссийский экспертный совет при Минпросвещения России.

Как рассказала Валентина Шикер, форум классных руководителей — это возможность познакомиться с коллегами из других регионов страны, почувствовать себя частью большой педагогической семьи.

«Здесь обсуждают актуальные проблемы современного образования, делятся опытом и интересными практиками, заводят полезные знакомства. Самое главное, что увозят с собой участники, — это очень нужное сегодня ощущение единства и поддержки. Именно форум знакомит активных педагогов и позволяет найти единомышленников», — отметила педагог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.