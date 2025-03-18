Учителя из 18 округов Подмосковья собрались в Клину на педагогическом форуме

«Орлята России» — в Клину. На базе гимназии Владимира Танеева прошел региональный педагогический семинар-форум. Участники обсудили реализацию Всероссийского движения в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Орлята России», наверное, самое молодое общественное движение страны. Всероссийский проект для начальной школы направлен на воспитание активных граждан страны и объединяет детей, учителей и родителей. В следующем году «Орлята» отметят первый юбилей. Но у кураторов уже есть богатый опыт не только в теории, но и на практике. Педагоги и советники директоров из 18 округов приехали в Клин, чтобы поделиться своими наработками.

Площадкой для обмена опытом между педагогами стала гимназия имени Владимира Танеева. Образовательное учреждение — одна из флагманских школ проекта «Орлята России». На семинаре работали тематические интерактивные площадки. Мастер-классы организовали по семи направлениям программы социальной активности. Участники играли в «Педагогическое лото», отгадывали ребусы и шифровки, сортировали мусор и проводили опыты.

«Вообще это движение очень нужное. Чем-то напоминает нас — пионеров, октябрят. И хочется, чтобы дети наши были добрее, чтобы они несли в наше общество больше добрых и положительных эмоций. Потому что негатива и так слишком много. И получается, дети загораются, очень быстро зажигаются. Не гаснут и зажигают других» — поделилась Оксана Дергунова, учитель начальных классов (г. о. Солнечногорск).

В Подмосковье движением «Орлята России» охвачены все начальные классы. А с прошлого года к детскому объединению подключились и дошкольные учреждения.

С проектом «Орлята России» растут не только дети, но и педагоги. Для учителей начальных классов — участников программы — регулярно проводят курсы повышения квалификации. Ближайшее событие состоится совсем скоро — 19 марта. Регистрация откроется в 10:00 на сайте «Орлята России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.