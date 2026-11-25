Учителя информатики Химок 24 ноября освоили курс «Основы искусственного интеллекта» в школе «Флагман». Педагоги изучили цифровые инструменты и способы их применения на уроках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Образовательный курс «Основы искусственного интеллекта» прошел 24 ноября на базе школы «Флагман» в Химках. Учителя информатики познакомились с возможностями искусственного интеллекта, актуальными цифровыми инструментами и способами их использования в учебном процессе.

«Сегодня важно не просто идти в ногу со временем, но и самим формировать образовательную среду, отвечающую требованиям будущего. Мы создаем условия, чтобы педагоги Химок могли постоянно развиваться, осваивать передовые технологии и передавать новые знания ученикам», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Особое внимание на курсе уделили практическому применению искусственного интеллекта. Полученные навыки помогут педагогам находить новые подходы к преподаванию и делать занятия более интересными и эффективными.

В Химках продолжают поддерживать профессиональный рост учителей и внедрение образовательных инноваций, чтобы школьники получали актуальные знания и ориентировались в современных технологиях.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.