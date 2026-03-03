Учителей в Перми обязали подслушивать разговоры детей в школе

В пермских школах педагогическому составу поручено внимательно наблюдать за учащимися и отслеживать содержание их бесед в перерывах между уроками. Данное распоряжение последовало за трагическим происшествием в школе города Александровска, где один школьник напал на другого с ножом, сообщает «Новый компаньон» .

По информации, полученной от ряда преподавателей из различных школ Перми, руководство обязало учителей во время перемен находиться в школьных коридорах и уделять повышенное внимание разговорам учеников. Указание было доведено до сведения педагогов на экстренно созванных педсоветах после инцидента с нападением подростка с ножом на сверстника в Александровске.

«Во вторник, 24 февраля, всех учителей срочно собрали на педсовет. Нам сказали, что в связи с ЧП в Александровске мы обязаны дежурить все перемены в коридоре. Нужно караулить детей в коридорах, раздевалках и туалетах, слушать, что они обсуждают. Потом заставили расписаться в технике безопасности», — рассказала одна из педагогов школы в Кировском районе.

Другая преподавательница, также пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что в их лицее аналогично провели собрание, где сообщили о новых требованиях. В департаменте образования городской администрации подтвердили, что после событий в Александровске в пермских школах действительно были ужесточены меры, направленные на обеспечение безопасности.

При этом в профильном департаменте мэрии акцентировали, что дежурств учителей непосредственно в туалетах не ведется, и права педагогов при этом не ущемляются.

