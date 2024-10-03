Учитель русского языка из Чехова получила губернаторскую премию

В городском округе Чехов учитель русского языка и литературы школы № 1 Анна Смирнова удостоена премии губернатора Московской области Андрея Воробьева в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Любые достижения учителя — это достижения его детей, его учеников. У меня дети и ученики — некий знак тождества», — отметила Смирнова.

Ученики Анны показали высокие результаты на всероссийской олимпиаде школьников, став победителями и призерами как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Также одна из ее подопечных заняла второе место на всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности».

Смирнова работает в школе № 1 уже 27 лет. Она отмечает, что любовь к работе, позитивная энергия от учеников и возможность летнего отпуска являются основными причинами выбора профессии учителя.

«У меня 5 «А» класс. Это мои чебурашки. Они очень любопытные, отзывчивые и готовы трудиться», — добавила она.

Ранее учитель из Чехова Вера Чепухалина, также стала обладателем премии губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.