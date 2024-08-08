Учитель рассказала, как прополка грядки поможет в развитии ребенка

Ребенка на даче можно пригласить помочь в огороде или на клумбе, например, прополка способствует развитию мелкой моторики, сообщила РИАМО учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Анохина.

«Помните и о навыках самообслуживания: учите застегивать и расстегивать пуговицы, молнию, завязывать шнурки. Можно выкладывать дорожки и узоры из шишек, камней, ракушек, веточек», — сказала Анохина.

Она добавила, что можно обратить внимание ребенка на то, где растут овощи, а где — фрукты. Показать, какие плоды растут на земле, а какие — в земле. Можно также попросить ребенка собирать заранее спрятанные фрукты и овощи и спрашивать, откуда он их достает.

«Важно, чтобы дошкольник научился правильно применять предлоги: „Я достал яблоко из корзины, а вишню — из-под листочка“. Приучайте малыша давать полные ответы на вопросы. Самое главное, что любую игру или совместное дело можно превратить в увлекательное и полезное занятие. Помните, что успех ребенка в речевом развитии зависит от людей, которые его окружают», — отметила учитель-логопед.

Анохина посоветовала чаще разговаривать с детьми, избегать слов-паразитов. Не стоит упускать возможность во время летнего отдыха использовать новые впечатления и эмоции для развития речи малыша.