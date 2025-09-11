Учитель из Жуковского вошел в пятерку лучших учителей по итогам 2025 года

11 сентября в региональном доме правительства Московской области состоялся финальный тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В числе пяти лауреатов, вышедших в финал и борющихся за главный титул, — учитель физики гимназии № 1 г. о. Жуковский Кирилл Дмитриевич Стремоусов.

В конкурсе приняли участие 57 педагогов — победителей муниципальных этапов. По итогам второго тура, который включал проведение мастер-классов с демонстрацией авторских методик и открытый диалог с представителями ученического, родительского, педагогического и медиа-сообщества, были определены пять сильнейших участников. Кирилл Дмитриевич успешно прошел все испытания и вошел в число лауреатов.

«Ключевой темой третьего тура конкурса стала актуальная проблема „Искусственный интеллект и образование: как из угрозы сделать помощника?“» — отметил Андроник Пак в своем телеграм канале.

Сейчас подводятся финальные результаты конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.