Учитель из Зарайска заняла второе место на всероссийском конкурсе

Учитель английского языка лицея № 5 Зарайска Московской области Анастасия Шишкова вошла в число победителей Всероссийского конкурса осмысленного чтения для студентов педагогов «Разумное, доброе, вечное», сообщили в пресс-службе округа.

В Москве в Доме Пашкова прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса.

Участники выступили в четырех номинациях: «Духовные традиции и нравственные вопросы на страницах русской классической прозы XIX в.», «Духовная глубина и музыкальность русской поэзии XIX в.», «Духовные искания и нравственный идеал в русской прозе XX–XXI вв.», «Вера и духовность в русской поэзии XX–XXI вв.».

За призовые места боролись более 1,5 тыс. студентов из 56 регионофв страны. К участию в очном этапе, состоявшемся в Российской академии образования, были приглашены 40 финалистов.

«Объявляя этот конкурс, мы хотели, чтобы его участники глубже поняли истоки и значение российских традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранили нашу историческую память и научились бережно относиться к ней», — отметила президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.

По итогам конкурса зарайского педагога наградили дипломом победителя II степени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.