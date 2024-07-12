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Учитель из Шанхая провела урок китайского языка в школьном лагере Подмосковья

Российские педагоги прошли стажировку в учебных заведениях Шанхая (Китай) в апреле этого года. Во время ответного визита директор языковой школы Шанхая госпожа Чжоу Миньюэ посетила школу № 16 Долгопрудного. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По словам директора школы № 16 Марины Маликовой, китайская коллега поделилась профессиональным опытом и рассказала о системе образования в своей стране.

В школах Поднебесной широко используется цифровая среда. Госпожа Чжоу рассказала о том, что в Китае сейчас наблюдается бум изучения русского языка, а китайский язык становится все более популярным в России.

Для воспитанников летнего оздоровительного лагеря провели видеоконференции, где специалист иностранной школы провел с детьми базовый урок китайского языка. Ребята пели песни, участвовали в викторине и учились здороваться и прощаться. Коллега отметила открытость и активность детей.

Подмосковные педагоги поделились опытом проведения развивающих занятий и рассказали о Долгопрудном, пригласив гостью снова посетить город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.