Учитель из Серпухова выступила на форуме наставников в Подмосковье

Учитель начальных классов Мария Абрамова из Серпухова 28 февраля приняла участие в Форуме наставников-просветителей Московской области, посвященном двухлетию регионального отделения. Педагог посетила профильный мастер-класс и обменялась опытом с коллегами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум объединил широкий круг специалистов сферы образования. В нем участвовали представители министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования Московской области, делегаты Национальной ассоциации взаимодействия управляющих советов образовательных организаций, сотрудники администраций городских округов, руководители школ и педагоги.

В рамках программы Мария Абрамова посетила мастер-класс «Цифровой ассистент директора: ИИ для управленческих решений». Участникам представили инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогают оптимизировать управленческие процессы и развивать образовательную среду.

«Участие наших педагогов в таких мероприятиях позволяет обмениваться опытом, узнавать о современных подходах в образовании и внедрять полезные практики в школах Серпухова. Желаю Марии Сергеевне успешно применить полученные знания на практике и поделиться ценным опытом с коллегами», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Она подчеркнула, что подобные площадки способствуют профессиональному росту учителей и развитию системы образования в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.