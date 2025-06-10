Учитель из Реутова представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года»

Учитель физики школы № 10 Реутова Юрий Уробушкин представляет город и Московскую область на федеральной площадке — финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025». Право выступать на престижном педагогическом соревновании он получил после яркого выступления в региональном этапе, где стал абсолютным победителем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Реутова.

Церемония награждения состоялась в Доме правительства Московской области, где педагога лично поздравил губернатор Андрей Воробьев.

Юрий Уробушкин уже более 10 лет работает в школе № 10 Реутова, где начал преподавание с момента ее открытия. Он продолжает семейные традиции — педагогами были его бабушка и мама. На уроках физики Юрий Михайлович использует современные методы: билингвальное обучение, практическую исследовательскую деятельность. Кроме того, он регулярно проводит мастер-классы в школах других регионов — от Сергиева Посада до Элисты. Под его руководством в школе создан музей света и звука, где ученики могут экспериментировать и узнавать законы физики через интерактив.

Финальный этап конкурса «Учитель года России» традиционно включает несколько серьезных профессиональных испытаний. По итогам этих этапов определяются 5 лауреатов. Один из них становится обладателем главного символа конкурса — Большого хрустального пеликана.

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов страны и продвижение актуальных образовательных практик. Участие Юрия Уробушкина в финале — большая честь не только для него лично, но и для всей системы образования Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.