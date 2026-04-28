Учитель из Подмосковья стал лидером премии Яндекс Учебника

Преподаватель школы № 6 Долгопрудного Артем Калашников вошел в число лидеров Премии Яндекс Учебника в рамках программы «Кадровый резерв». Он прошел обучение в московском офисе компании и представил регион на всероссийской конференции, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Артем Калашников принял участие в обучающей программе в московском офисе Яндекса и представил Московскую область на III Всероссийской конференции Яндекс Учебника. Педагоги получали баллы за внедрение современных образовательных технологий, прохождение профильных курсов, разработку учебных материалов и активность в профессиональном сообществе. Лидерами программы стали 30 учителей информатики из разных регионов страны.

Главным призом для финалистов стало очное обучение в офисе Яндекса. Победители прошли тренинг по публичным выступлениям от ведущего телеканала «Россия 24» Романа Плюсова и работали над образовательными проектами совместно с академическим директором Яндекс Учебника Романом Левиным. Программа завершилась участием в ежегодной конференции и торжественным награждением.

«Кадровый резерв» является бесплатной программой Яндекс Учебника для профессионального развития школьных учителей информатики, преподавателей СПО и студентов педагогических специальностей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Участники проекта проходят курсы повышения квалификации, проводят уроки, диагностики и олимпиады для школьников, участвуют в конкурсах и наставнических программах. За активность они получают баллы, которые дают доступ к дополнительным образовательным мероприятиям и наградам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.