Учитель из Ногинска подготовила стобалльника и призера олимпиады в 2026 году

Учитель истории центра образования № 10 в Ногинске Наталья Поротникова в 2025–2026 учебном году подготовила выпускника, набравшего 100 баллов на ЕГЭ, и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Поротникова преподает историю в центре образования № 10 Ногинска и имеет высшую квалификационную категорию. В 2025–2026 учебном году она подготовила выпускника, набравшего 100 баллов на ЕГЭ, и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.

Подготовка к экзамену и олимпиаде требует знания исторических фактов, дат и событий, а также умения анализировать источники и устанавливать причинно-следственные связи. Школьникам необходимо аргументировать свою позицию и выполнять задания разной сложности.

Успехи учеников стали значимым результатом работы педагога для школы и семей выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.