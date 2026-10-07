Учитель из Мытищ приняла участие в форуме «Новая философия воспитания»

Учитель школы № 24 в Мытищах и куратор «Движения первых» Кристина Колочева приняла участие в форуме «Новая философия воспитания» в Ярославле. Он проходил несколько дней и собрал около 900 специалистов из регионов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кристина Колочева, учитель школы № 24 городского округа Мытищи и куратор «Движения первых», стала участницей форума «Новая философия воспитания». Мероприятие проходило несколько дней в Ярославле и объединило около 900 специалистов из регионов Центрального федерального округа.

«Она координирует воспитательные практики в округе: помогает приводить их в соответствие с федеральными трендами и продвигает успешные локальные инициативы на уровне всего ЦФО», — отметили в управлении образования администрации городского округа Мытищи.

Участники посетили лекционные модули о воспитательной среде, ценностных ориентирах подростков и вовлечении родителей. На интерактивных площадках они разработали мини-планы внедрения новых практик. Программа также включала мастер-классы по народному ремеслу с применением цифровых технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.