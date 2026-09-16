Учитель из Луховиц вошел в число лауреатов конкурса «Учитель года России»

Торжественная церемония объявления лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» состоялась 16 сентября в Белгороде. В число 20 лучших педагогов страны вошел учитель математики гимназии № 10 муниципального округа Луховицы Андрей Феофанов.

В первом туре конкурса участвовали 89 педагогов из разных регионов России. Участники провели уроки по своим предметам и прошли испытание «Педагогическое интервью».

Лауреатам предстоят следующие этапы конкурса в Московской области. Финал и объявление победителя пройдут в начале октября в Кремле.

Конкурс организует министерство просвещения РФ, оператором выступает Центр просветительских инициатив Минпросвещения России. В 2026 году конкурс проводится в 37-й раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов. «Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.