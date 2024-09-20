Учитель из Крыма служил на СВО с позывным, который дали ему школьники

Крымский учитель физкультуры воевал на СВО с позывным от учеников «ДВ»

Учитель физкультуры и начальной военной подготовки (НВП) Дмитрий Пикинер из Крыма рассказал, что служил в зоне спецоперации с позывным, который получил от школьников, сообщает «Крым 24» .

По словам педагога, после заключения контракта с Минобороны РФ ученики дали ему позывной «ДВ», который означал инициалы имени и отчества — Дмитрий Владимирович.

Преподаватель отметил, что не менял свой позывной на протяжении всей службы.

После возвращения домой ребята поинтересовались у учителя, собирается ли он вновь отправиться на СВО.

«Я им говорю: ребят, то, что я знаю, то, что я увидел, я хочу передать вам. И чтобы вы продолжали жить. Если надо, в любой момент я уйду туда», — добавил Пикинер.