Учитель из Якутии хромает и страдает от головной боли после нападения отца ее учеников

Дети расстраивались, когда их папа не «выигрывал» суд с учителем в Якутии

В Якутске учительница подверглась нападению со стороны отца двух ее учеников. Пострадавшая Лена Федорова рассказывает, что на данный момент от полученных травм она хромает и страдает от головных болей, сообщает Газета.ru .

7 октября в школе № 1 Якутска мужчина напал на классную руководительницу своих детей Елену Федорову. Во время словесной перепалки мужчина начал «бодать» головой женщину и угрожать ей расправой. После нападения женщине диагностировали ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы, а также сотрясение мозга.

По словам пострадавшего педагога, с мужчиной не раз пытались поговорить и договориться о мире, но он не переставал писать жалобы на учителей. Федорова рассказала, что после всех полученных жалоб ей ничего другого не оставалось, кроме как в лютые морозы ездить по судам и отстаивать свою невиновность.

Она уточнила, что отец ее учеников так и не принес извинения за свои действия. А от его детей в классе она услышала, что их папа расстраивается, когда в очередной раз не «выигрывает» дело в суде.

По словам пострадавшей, после многочисленных судов дети напавшего на нее мужчины учились и вели себя так, будто ничего не происходит.

«Весной только об этом узнала вскользь, мальчик сказал, что папа все рассказывает: „Выиграем суды, купим унты, игрушки“. А я молчала о судах, чтобы не уронить уважение отца перед его детьми», — сказала Федорова.

Она отметила, что дети родителя учатся отлично, проявляют активность на уроках, но дружат не со всеми детьми, диктуют правила «игры».

Ранее представитель Народного фронта Антон Жондоров в соцсетях сообщил, что с просьбой о помощи к нему обратилась директор школы № 1 города Якутска Таисия Горохова. Она рассказала, что один из родителей младшеклассников терроризирует весь педагогический состав школы. Из-за него в классе за три года поменялись два классных руководителя, уволились три учителя, а 30% учеников и вовсе перевелись в другие школы.

Дети начали учиться в школе два года назад, с тех самых пор между родителями детей и учителями ссоры не прекращаются. Отец семейства написал много жалоб, которые не нашли подтверждения в ходе проверок, а также подал против образовательного учреждения иск с требованием компенсации морального вреда, который суд не удовлетворил.