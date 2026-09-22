Учитель из Богородского округа подготовила призеров научных конкурсов

Учитель физики Центра образования № 21 Богородского округа Ульяна Резцова подготовила призеров региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов, а также разрабатывает программы для профильных классов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ульяна Резцова третий год преподает физику в Центре образования № 21 после окончания педагогического института. Под ее руководством школьники стали участниками и призерами региональных этапов конкурса «Высший пилотаж», Всероссийских конкурсов «Большие вызовы» и «Большая перемена», олимпиад имени Струве и Максвелла, а также финального этапа Подмосковной олимпиады школьников по физике.

Команда старшеклассников под руководством педагога стала призером III Регионального фестиваля проектного творчества. В 2025–2026 учебном году ученик 10-го кадетского класса победил в региональной научно-практической конференции «Шаги в науку в 2026 году», а ученица 10-го класса стала призером XXXII Всероссийских юношеских чтений имени В. И. Вернадского.

Резцова преподает физику на углубленном уровне в предпрофессиональных 10-х и 11-х классах. В 2026 году она вошла в рабочую группу по разработке программ внеурочной деятельности естественно-научной направленности для профильных классов Московской области и подготовила программы для технологического профиля.

Педагог стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в 2024–2025 учебном году и победителем III Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшие научные работы 2026» в 2025–2026 учебном году. В 2026 году она также прошла курсы по применению искусственного интеллекта в общем образовании и представила опыт использования ИИ на уроках физики на межмуниципальной методической встрече «Цифровая перезагрузка без барьеров: область ИИзменений».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.