Учитель истории Александр Назаров победил в конкурсе «Учитель года» в Дубне

Учитель истории, обществознания и права школы №10 Александр Назаров стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья» в Дубне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья». Восемь педагогов из городских школ приняли участие в испытаниях, которые включали презентацию, мастер-класс и круглый стол. Участники демонстрировали собственные методики, обсуждали их эффективность и защищали свои взгляды в дискуссиях. Особое внимание уделялось использованию современных технологий, в том числе вопросам искусственного интеллекта.

Победителем конкурса стал учитель истории, обществознания и права школы №10 Александр Назаров. Все финалисты получили дипломы и денежные премии.

Александр Назаров отметил, что конкурс стал для участников площадкой для профессионального роста и проявления творческого потенциала. Теперь он будет представлять Дубну на областном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026».

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул важную роль педагогов в формировании будущего города и выразил благодарность учителям за их труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.