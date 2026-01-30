Учитель географии из Сергиево-Посадского округа применяет ИИ на уроках

Учитель географии школы № 16 Николай Саванков считает, что искусственный интеллект — не враг, а друг, товарищ и верный помощник педагога, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Николай Алексеевич требует от учеников пользоваться смартфонами прямо на занятиях. С помощью нейросети «Алиса» на одном из уроков девятиклассники выясняли особенности языков и диалектов в регионах Русского Севера. Ученикам такие новации явно по душе. Сам педагог считает, что дозированное использование нейросетей на уроках однозначно повышает интерес к учебе. Современная педагогика исходит из тезиса, что в учебниках можно найти многое, но далеко не все.

Для углубления знаний необходимо пользоваться всеми доступными инструментами. В частности, нейросетями. Они же помогут оживить самую скучную информацию в прямом и переносном смысле слова. Дальнейшие творческие планы у учителя грандиозные.

Такой подход к работе, готовность к творческим экспериментам, а также свежие методические наработки педагога помогли ему выиграть муниципальный этап конкурса профессионального мастерства — «Учитель года». Уже в марте Николай Саванков готовится открывать новые горизонты для себя и для коллег на региональном этапе конкурса «Учитель года», который пройдет в Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.