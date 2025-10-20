Учитель физкультуры из Озер победил на Всероссийском конкурсе наставников

Учитель физкультуры и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями озерской школы № 2 Иван Варлыгин победил на Всероссийском конкурсе наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», который завершился в Казани. Из более чем 70 тысяч конкурсантов были выбраны 100 лучших. Иван Варлыгин, который также является руководителем озерского военно-патриотического объединения «Георгий Победоносец», стал победителем в номинации «Опытный наставник», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уже семь лет я занимаюсь подготовкой молодежи, формируя у них чувство ответственности перед страной и народом. Три года назад я основал поисковый отряд „Георгий Победоносец“, активно участвующий в экспедициях в рамках акции „Вахта памяти“. За этот период молодым поисковикам удалось поднять останки 16 солдат Великой Отечественной войны. Именно благодаря таким примерам наша страна сохраняет память о героическом прошлом, передает следующим поколениям понимание важности гражданского долга и ответственности», — рассказал Иван Варлыгин.

Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться!» в 2025 году стал площадкой для обмена опытом участников из 79 регионов. На финальных испытаниях наставники защищали свои проекты перед опытными экспертами, среди которых — представители педагогического сообщества, общественных организаций и других сфер.

Победители всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!» получили сертификаты на поездку в просветительское путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие» и возможность обучения и повышения квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.

