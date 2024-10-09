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Ученым Бейкеру, Хассабису и Джамперу присудили Нобелевскую премию по химии

Американец Дэвид Бейкер, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер стали обладателями Нобелевской премии по химии в 2024 году за работы в области белковых молекул, сообщает РИА Новости .

Бейкер стал нобелевским лауреатом за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул.

Хассабису и Джамперу присудили премию за исследования, которые помогли предсказывать структуру белков.

Официальная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Ранее стало известно, что ученые Хопфилд и Хинтон получили Нобелевскую премию по физике. Они работали над машинным обучением с использованием искусственных нейросетей.