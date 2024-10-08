Ученые Хопфилд и Хинтон получили Нобелевскую премию мира за работу над ИИ

Обладателями Нобелевской премии мира по физике в 2024 году стали ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон, которые работали над машинным обучением с использованием искусственных нейросетей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Нобелевского комитета.

«Два нобелевских лауреата этого года по физике использовали физические инструменты для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения», — говорится в сообщении комитета.

Размер Нобелевской премии в этом году равен 11 млн шведских крон, в пересчете на доллары по курсу от 8 октября 2024 года это порядка 1,06 млн, а в рублях — более 102 млн 260 тыс.

Хопфилд стал автором алгоритма «ассоциативной памяти», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. А Хинтон создал автономный метод поиска свойств в данных, которые идентифицируют определенные элементы на изображениях.