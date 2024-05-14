Ученый развеял миф о растениях-алкоголиках

Доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко подчеркнул, что алкоголь не несет пользы в растениеводстве. По его словам, спирт является ядом для всего живого, в том числе и для растений, сообщает RuNews24 .

Ученый назвал мифом расхожую историю, что фикус якобы начал расти после того, как офисные сотрудники «удобрили» его алкогольным напитком. Биолог отметил, что вино и пиво могут обладать тонизирующими веществами, но при разбавлении они способны оказать лишь разовый эффект.

«Тот факт, что фикус зацвел и подался в рост, может как раз говорить о попытке выжить и оставить потомство при угрозе жизни», — указал специалист.

Онистратенко заключил, что спирт может только убивать почвенную биоту и высушивать землю.