Ученый предупредил, что наводнение может грозить Москве и Петербургу

После обрушившегося на российские регионы половодья в Гидрометцентре заявляли, что опасные заторы могут возникнуть также в Карелии, Ленинградской и Псковской областях. На этот счет гидролог и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил, что наводнения могут обрушиться и на Москву с Санкт-Петербургом, сообщает Газета.ru .

По словам ученого, до Карелии, Ленобласти и Псковской области пока не дошло вскрытие льдов, однако они все же могут разломиться. Болгов отметил, что такой сценарий возможен, если случится резкий заток теплого воздуха, что вызовет таяние снегов. Разлом прочного льда, предупредил гидролог, чреват образованием заторов, о которых предупреждали в Гидрометцентре России.

«В этом случае может начаться резкое наводнение. Вероятность такая есть, но также существуют много факторов, которые мы не можем учесть, поэтому прогнозировать что-то сложно», — пояснил эксперт.

В Москве тоже может произойти наводнение, предупредил Болгов. По его словам, в истории зафиксированы 25 случаев наводнения столицы, и нельзя исключать, что подобная история может повториться вновь.