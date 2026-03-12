Ученый объяснил, опасен ли метеорит, который взорвался около Черного моря

В ночь на 12 марта над Черноморским побережьем России зафиксировали яркую вспышку и разрушение небесного тела. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, это произошло между 22:24 и 22:36 по московскому времени. Явление попало на камеры в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе.

Сергей Богачев отметил, что точных доказательств падения именно метеорита нет, однако внешние признаки указывают на такой сценарий.

«Что мы видим на небе? Мы видим яркий свет, что-то упало. По цветам, траектории, по каким-то особенностям распада в целом похоже на метеорит. По яркости можно предположить небольшой размер объекта — где-то полметра или даже как баскетбольный мяч. Судя по всему, он упал над Черным морем. Даже если что-то теоретически выпало, то оно упало в воду. То есть опасности он не представляет. Нет никаких сообщений о падении обломков, разрушениях», — заявил ученый.

По словам Богачева, даже при наличии обломков они, вероятно, упали в море, поэтому угрозы для населения нет.

