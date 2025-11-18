Ученый мирового уровня из Подмосковья Юрий Драгунов отмечает день рождения

Выдающийся ученый мирового уровня в области разработок и внедрения в практику реакторостроения расчетно-теоретических, экспериментальных и конструкторских решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения с ВВЭР и установок с жидкометаллическим теплоносителем, Юрий Драгунов отмечает день рождения.

Драгунов родился 18 ноября 1942 г. в деревне Ново-Соловьево Можайского района (сейчас — муниципальный округ) Московской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Физик» в 1966 г. Профессор, доктор технических наук (с 2000 г.). Автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук с 2006 г., член совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Более 45 лет проработал в Московской области. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Уваровский 2» в Можайском районе в 1960 г. С 1966 по 1994 гг. — конструктор 2-й категории, руководитель опытного конструкторского бюро (ОКБ), начальник отдела Гидропресса в городе Подольске. С 1994 по 1998 гг. — заместитель главного конструктора — начальника отделения, главный конструктор — начальник отделения ОКБ «Гидропресс», затем — директор ОКБ «Гидропресс».

С 1998 по 2007 гг. — директор — генеральный конструктор Ффдерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Труда ЧССР ОКБ „Гидропресс“». С 2007 по 2008 гг. — советник директора открытого акционерного общества «Атомэнергопром». С 2008 по 2009 гг. — первый заместитель гендиректора открытого акционерного общества «ОМЗ». С 2009 по 2015 гг. был председателем совета директоров промышленных предприятий Подольска. С 2009 по 2015 гг. — директор — генеральный конструктор открытого акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля».

Награжден орденом Почета и медалями, почетной грамотой президента Российской Федерации. Лауреат премии совета министров СССР. Заслуженный конструктор Российской Федерации. Почетный гражданин города Подольска. Постановлением губернатора Московской области от 22.09.2005 №126-ПГ Драгунову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

