Ученый Чернокульский спрогнозировал удлинение лета к 2050 году

К 2050 году май и сентябрь в средней полосе России по погоде станут летними месяцами. Такой прогноз дал заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Александр Чернокульский, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам ученого, человеческая деятельность сейчас выступает главной причиной изменения климата. Выбросы парниковых газов отодвинули возможное наступление нового ледникового периода примерно на 100 тысяч лет.

«К 2030-му мало что изменится, а вот к 2050-му более длинным станет „летний“ период: май и сентябрь по погоде станут летними месяцами. Несколько сократится зима: ее чуть „подрежут“ со стороны весны, чуть побольше — со стороны осени. Это если мы говорим о средней полосе России», — рассказал Чернокульский.

В Москве станет больше волн жары, дождей и зимних оттепелей. При этом сильные холода и снегопады сохранятся: по прогнозу до 2070 года столице не стоит отказываться от снегоуборочной техники. Частое чередование замерзания и оттаивания усилит риск гололедицы.

Ученый также отметил рост интенсивности ливней: теплый воздух удерживает больше влаги, а перерывы между дождями увеличиваются. Особенно уязвимы перед жарой дети, пожилые люди и люди с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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