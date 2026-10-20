Ученый Чернокульский спрогнозировал удлинение лета к 2050 году
К 2050 году май и сентябрь в средней полосе России по погоде станут летними месяцами. Такой прогноз дал заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Александр Чернокульский, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам ученого, человеческая деятельность сейчас выступает главной причиной изменения климата. Выбросы парниковых газов отодвинули возможное наступление нового ледникового периода примерно на 100 тысяч лет.
«К 2030-му мало что изменится, а вот к 2050-му более длинным станет „летний“ период: май и сентябрь по погоде станут летними месяцами. Несколько сократится зима: ее чуть „подрежут“ со стороны весны, чуть побольше — со стороны осени. Это если мы говорим о средней полосе России», — рассказал Чернокульский.
В Москве станет больше волн жары, дождей и зимних оттепелей. При этом сильные холода и снегопады сохранятся: по прогнозу до 2070 года столице не стоит отказываться от снегоуборочной техники. Частое чередование замерзания и оттаивания усилит риск гололедицы.
Ученый также отметил рост интенсивности ливней: теплый воздух удерживает больше влаги, а перерывы между дождями увеличиваются. Особенно уязвимы перед жарой дети, пожилые люди и люди с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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