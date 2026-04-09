Ученый Благов: к 2036 году на Луне заработает российская АЭС

Атомная энергетическая установка, созданная российскими специалистами, должна быть введена в эксплуатацию на поверхности Луны к 2036 году. Такое заявление сделал вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов, пишет ТАСС .

О том, что к 2036 году на Луне появится российская атомная электростанция (АЭС), Благов сообщил в рамках Российского космического форума.

Благов отметил, что для достижения данной цели требуется, в частности, формирование лунной программы и планов по транспортировке оборудования.

По словам ученого, в сотрудничестве с «Роскосмосом», который выступает главным заказчиком таких проектов, специалисты должны к 2036 году разработать программу для Луны, схему доставки, размещения на спутнике и запуска. Таким образом, к указанному сроку такая установка должна функционировать на Луне.

