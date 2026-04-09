Ученые заявили, что шимпанзе способны устраивать «гражданские войны»

Наблюдения за шимпанзе в сообществе Нгого позволили специалистам из Техасского университета сделать вывод о способности этих приматов к внутренним конфликтам, сравнимым с гражданскими войнами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

На протяжении 20 лет в угандийском национальном парке Кибале велся мониторинг группы приматов. Впервые было документально подтверждено, что дикие шимпанзе образовали две независимые и враждебные группировки внутри одного сообщества. Члены одной из них начали систематически атаковать бывших сородичей. В результате этих столкновений пострадали самцы и детеныши, а общее число погибших достигло 28 особей.

По словам руководителя исследовательской группы Аарона Сандела, жертв кусали, били, таскали и пинали — в основном это делали взрослые самцы, но иногда к ним присоединялись и самки.

Ученые полагают, что к подобному расколу и агрессии, вероятно, привела борьба за пищевые ресурсы внутри всей группы, а также соперничество самцов за возможность спаривания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.