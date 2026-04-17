Ученые заявили, что ИИ снижает навык принятия решений

Исследование показало: формат работы с ChatGPT напрямую влияет на итоговые результаты. После тестирования участников спросили, как именно они использовали нейросеть.

Около 61% признались, что запрашивали готовые ответы. Еще 27% использовали ИИ только как подсказку метода, а затем решали задачи самостоятельно. У этой группы показатели в финальных заданиях не снизились — они продемонстрировали тот же уровень, что и участники, которые вовсе не прибегали к помощи ИИ.

Авторы работы рекомендовали воспринимать нейросеть как инструмент для консультаций, а не как источник решений «под ключ». По их мнению, регулярное получение готовых ответов формирует привычку выбирать самый простой путь и постепенно снижает вовлеченность в самостоятельную работу.

