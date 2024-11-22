CNN: ученые выяснили, что за загадочное вещество обнаружили в водопроводах США

Американские исследователи выявили химическое вещество, которое уже десятилетиями было в питьевой водопроводной воде в США, ей пользовались свыше 100 млн жителей страны, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет CNN, данное вещество образуется при обработке воды хлорамином — химическим соединением, который получается при смешивании хлора и аммиака. Его широко применяют для ликвидации вирусов и бактерий в муниципальных водоочистных системах.

Доктор Фейри с коллегами идентифицировали это вещество как хлоронитроамидный анион, уточняется в исследовании ученых, размещенном в журнале Science.

Специалисты не смогли определить, оказывает ли хлоронитроамидный анион негативное воздействие на здоровье людей. На сегодняшний день его токсичность все еще неизвестна. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять его потенциальное влияние на питьевую воду.