Ученые: Выхухоли для размножения нужны не комфортные условия, а стресс

Институт проблем экологии и эволюции РАН имени Северцова опубликовал интересные наблюдения за русской выхухолью, сделанные, в основном, на Черноголовской научно-экспериментальной базе Института. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Самый удивительный вывод ученых заключается в том, что для размножения выхухоли нужны не комфортные условия, а стресс. Это происходит во время весеннего половодья, когда норка выхухоли залита водой, ее беспокоит яркий солнечный свет. Дискомфорт необходим животному как триггер, побуждающий к продолжению рода. При этом сама выхухоль на удивление стрессонеустойчива: она можно погибнуть даже от того, что ее просто взяли на руки. Надеюсь, что многие прочтут о наблюдениях за этим реликтовым зверьком и еще глубже осознают нашу ответственность за сохранение такого удивительного животного», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он также напомнил, что природоохранное ведомство проводит работу по сохранению русской выхухоли. Так, в Луховицах, на озерах Осетриное, Ситное и Долгое были установлены специальные плотики для того, чтобы зверьки нашли убежище в период половодья.

Русская выхухоль занесена в Красные книги России и Московской области в статусе 1 категории — вид, находящийся под угрозой уничтожения. В 2001 году численность выхухолей в Подмосковье оценивалась в 30–50 особей. В последние годы встречи с ними единичны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.