Ученые в замешательстве: у кометы C/2025 R3 внезапно сформировался второй хвост

Телескопу LASCO удалось снять внезапное формирование второго хвоста у кометы C/2025 R3, но ученые не могут однозначно объяснить это явление, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Заснять весь процесс удалось, пока комета еще находилась в зоне видимости в период с 25 по 27 апреля. В кадре видно, как хвост формируется под ярким ядром и затем вращается по часовой стрелке.

Обычно вторые хвосты, называемые ионными, появляются у комет под действием солнечного ветра и являются стационарными, длительно существующими структурами. Но данный случай странный. Ученым трудно объяснить, откуда появился еще один «отросток».

Предположительно, по C/2025 R3 ударило выброшенное Солнцем облако плазмы. Резкий рост плотности и температуры окружающего газа мог спровоцировать формирование ионного «отростка», для развертывания которого не хватало плотности обычного солнечного ветра.

Также есть другие версии явления. Например, это могло быть простым совпадением. Еще ученые высказывают предположение, что на ядре кометы пробудился гейзер.

В скором времени комета снова станет доступна для наблюдения с Земли. Ученые проверят, сохранился ли у нее хвост. Если нет, то гипотеза, что хвост был временно сформирован ударом солнечной плазмы, станет очень вероятной.

