Эксперимент с 30 добровольцами показал, что люди могут воспринимать мысленные образы как реальные события. Существование призраков исследование не подтвердило, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ученые из Университета Западной Джорджии (США) привлекли людей, ранее сообщавших о видениях в зеркале при тусклом свете. Участники 15 минут думали об умершем близком, затем 45 минут смотрели в зеркало в полумраке. При ощущении чьего-то присутствия они нажимали кнопку.

Исследователи отслеживали пульс, температуру и геомагнитные колебания. После опыта добровольцы описали переживания. Наиболее насыщенные ощущения чаще испытывали люди с богатым воображением и творческими способностями. Синестезия — особенность, при которой, например, звуки вызывают цветовые ощущения, — заметного влияния не оказала.

Авторы связали переживания с памятью, психологическими особенностями и внешними условиями. Результаты опубликовал Journal of Anomalous Experience and Cognition.

Парапсихолог Павсекакий Богданов предложил иную трактовку, которую эксперимент не подтвердил.

«Призраки не приходят просто так. Из параллельного мира обычно вещают о событиях в жизни человека, который увидел сущность, — либо положительных, либо отрицательных. Это некие предвестники», — объяснил парапсихолог.

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