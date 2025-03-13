Ученые РФ нашли во льдах Млечного пути важный для зарождения жизни компонент

Российские ученые из Самарского университета имени Королева при содействии с коллегами из Гавайского университета в Маноа (США) нашли во льдах Млечного пути важного предшественника молочной кислоты, который нужен для зарождения жизни. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

Международный научный журнал Nature Communications опубликовал результаты прорывного исследования, проведенного совместной командой из России и США. Ученые Самарского университета имени Королева и Гавайского университета в Маноа с помощью экспериментов обнаружили механизм формирования лактальдегида в условиях глубокого космоса.

Исследователям впервые в мире удалось доказать, что под воздействием галактической радиации в межзвездных ледяных образованиях может синтезироваться прекурсор молочной кислоты. Этот прорыв имеет фундаментальное значение для понимания процессов зарождения жизни во Вселенной.

Экспериментальная часть работы включала создание замороженной смеси угарного газа и этанола, из которой ученым успешно удалось получить лактальдегид — соединение, играющее ключевую роль во многих биохимических реакциях.

«Результаты нашей совместной работы предоставляют науке новые данные о механизмах формирования сложных органических молекул в межзвездной среде и возможной роли этих молекул в происхождении жизни на Земле. В ходе экспериментов нам удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида (CH₃CH (OH)CHO) в условиях, полностью имитирующих глубокий космос и межзвездные льды», рассказал доцент кафедры физики Самарского университета им. Королева Иван Антонов.

Ученые провели эксперименты при экстремально низких температурах, имитирующих условия глубокого космоса (около минус 268 градусов Цельсия). Они использовали специальную установку с ультравысоким вакуумом, где замороженную смесь этилового спирта и угарного газа подвергали воздействию высокоэнергетических электронов. Этот поток электронов моделировал влияние галактических космических лучей на подобные соединения в космическом пространстве.